wikifolios ohne hohes Risiko während der Konsolidierung

Zunächst einmal bleibt festzuhalten, dass wir sowohl im wikifolio PLATOW Trend & Sentiment als auch im wikifolio PLATOW Trend & Sentiment 2.0 weiterhin „einfach Long“ positioniert sind. Wir partizipieren damit nahezu „eins zu eins“ an den Bewegungen des DAX. Der konsolidiert unverändert auf relativ hohem Niveau, wobei in den kommenden Wochen auch wieder mit stärkeren Kursausschlägen zu rechnen ist.

Bei unseren beiden „DAX-wikifolios“ gab es in den vergangenen Tagen keine Veränderungen bei der Positionierung. Getan hat sich aber trotzdem etwas.

In diesem Umfeld fühlen wir uns mit dem „normalen“ DAX-Investment ganz wohl. Ein Wechsel auf „Hebel Long“ ist aktuell auch unwahrscheinlich, weil das Euwax Sentiment zuletzt deutlicher gestiegen ist. Mit aktuell 0,50 Punkten liegt der Stimmungsindex der Börse Stuttgart sogar mal wieder in der Pluszone. Das war in den vergangenen Monaten nur sehr selten und auch immer nur ganz kurz der Fall. Für eine Umstellung müsste die Marke von minus 4 Punkten unterschritten werden.

Alle Infos zum wikifolio PLATOW Trend & Sentiment finden Sie hier.

Alle Infos zum wikifolio PLATOW Trend & Sentiment 2.0 finden Sie hier.



Anzeige Mit PLATOW Börse zum Depoterfolg - 4 Wochen testen, dann 30% Rabatt PLATOW Börse ist der kompetente Berater für Ihre Aktienanlage. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschen Aktienmarkt, ergänzt um die besten Investments aus Westeuropa und den USA.

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.