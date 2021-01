Mainz (ots) -



- Umsatzanstieg um 2,2 % auf 2,24 Milliarden Euro, 288 Millionen Euro EBIT

- Mit 350 Millionen Euro höchste Investitionen der Firmengeschichte geplant

- SCHOTT Produkte helfen bei Bekämpfung von COVID-19

- Klimaschutz: Strombedarf zu 75 % durch Grünstrom gedeckt.



Der internationale Spezialglaskonzern SCHOTT setzt seine positive Entwicklung

weiter fort und stellt mit einem mutigen Investitionsprogramm die Weichen für

weiteres Wachstum. Trotz eines generell schwachen wirtschaftlichen Umfeldes

aufgrund der Corona-Pandemie, konnte SCHOTT im Geschäftsjahr 2020 seine

wesentlichen Finanzkennzahlen weiter positiv entwickeln, oder auf dem Niveau des

Vorjahres halten. "Auch in momentan schwierigen Zeiten haben wir Kurs gehalten.

Mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr sind wir daher sehr zufrieden", betonte CEO

Dr. Frank Heinricht. "Das ist vor allem unserer Vorarbeit in den letzten Jahren

zu verdanken. Wir haben konsequent investiert, viele Innovationen auf den Markt

gebracht und stringentes Portfolio-Management betrieben. Gleichzeitig haben wir

den Kulturwandel hin zu mehr Agilität in unserer Organisation angestoßen. Das

hat uns als Unternehmen robuster gemacht und sich in diesem besonderen

Geschäftsjahr ausgezahlt."





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Der Umsatz stieg um 2,2 % auf 2,24 Mrd. Euro. Erneut verbessert werden konntedas operative Ergebnis (EBIT), das nunmehr bei 288 Mio. Euro liegt. DerAuslandsanteil am Umsatz stieg auf 87 %. Mit einem Umsatzplus von knapp 6 % warSCHOTT in Asien besonders erfolgreich. Die Zahl der Mitarbeiter stieg auf rund16.500 Beschäftigte, davon rund 5.900 in Deutschland.In Teilen des Portfolios waren die Einflüsse der COVID-19 Pandemie deutlich zuspüren. Das Geschäft mit Spezialglas für die Hausgeräteindustrie erholte sichRichtung Jahresende, nachdem die Nachfrage zu Beginn der Pandemie zunächstzurückgegangen war. Sehr dynamisch zeigte sich dagegen das Geschäft beiProdukten für die Pharma-Industrie.Investitionen erfolgreich umgesetzt, Eigenkapital stabilBesonders bemerkenswert: Das im Vorjahr angekündigte Investment hat SCHOTT trotzder Corona-Krise wie geplant realisiert - insgesamt rund 320 Millionen EuroSachinvestitionen, ein Plus von rund 24 %. Gut die Hälfte der Summe floss indeutschsprachige Standorte, beispielsweise in einen Neubau fürPharmaverpackungen im badischen Müllheim, sowie in die Optik-Produktion inMainz. Auf internationaler Ebene investierte SCHOTT in ein neues Werk in Chinaund neue Schmelzaggregate in Indien, beides für die Pharmarohrproduktion.Weitere Investitionsschwerpunkte lagen in Ungarn, Schweiz, Brasilien und den