C-QUADRAT AM verstärkt Vertriebsteam in Deutschland

Wir freuen uns, dass unser Team mit Christian Fastenrath – um einen ausgewiesenem Branchenkenner verstärkt wird “, so Jörg Hudemann, Niederlassungsleiter der Zweigniederlassung in Deutschland. Mit seiner Fokussierung auf institutionelle Kunden u.a. aus dem Bereich der Stiftungen und Kirchen wird der Vertrieb in Deutschland über die bisherigen Kernzielgruppen hinaus ausgebaut.

„Die Anlagephilosophie der C-QUADRAT Asset Management mit den Flagship-Fonds aus der GreenStars ESG-Familie ökologische, soziale und finanzielle Erträge durch ESG-konforme Anlagen zu generieren sowie über den Dual Return – Vision Mikrofinanz Fonds aktives Impact Investment zu betreiben, passen zum aktuellen Zeitgeist. Aktive Beiträge zum Erreichen der UN Sustainable Development Goals zu leisten finden große Zustimmung seitens meiner Kunden“, sagt Christian Fastenrath zu seiner neuen beruflichen Herausforderung. Christian Fastenrath bringt wertvolle Expertise aus seiner Zeit bei der Bank für Sozialwirtschaft AG (2000-2020) in der Betreuung von institutionellen Kunden mit.

Nachhaltigkeit im Fokus