Union Investment über den "Biden-Sweep": Zwei Schüsse frei für Fiskalstimulus

Am Tag des Sturms von Trump-Anhängern ins Kapitol in Washington, der die Zertifizierung der Wahl Joe Bidens als nächstem US-Präsidenten verhindern sollte, legten die Aktienmärkte zu. Denn trotz der politischen Turbulenzen haben sich die Machtverhältnisse in den USA geklärt: Durch den Sieg der Demokraten in der Stichwahl für zwei Senatssitze im Bundesstaat Georgia kann die Regierung Biden nun auf eine – wenn auch sehr knappe – Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses (Senat und Repräsentantenhaus) zurückgreifen. Und die Wahl Bidens wurde vom Kongress schließlich auch nur um einige Stunden verzögert bestätigt. Die tiefe Spaltung der US-amerikanischen Gesellschaft, die sich in den Ereignissen in Washington zeigte, wurde an den Märkten ausgeblendet.

Ein wichtiger Grund dafür ist, dass Investoren nun in einigen Punkten mehr Gewissheit haben, was als Konsequenz die Risikoprämien sinken lässt. Dies aus folgenden Gründen:

Die Biden-Regierung ist handlungsfähig. Biden verfügt damit über die notwendigen gesetzgeberischen Möglichkeiten, um seine wirtschafts- und sozialpolitische Agenda voranzutreiben. Ohne parlamentarische Mehrheit hätte Präsident Biden hauptsächlich über Durchführungsverordnungen (Executive Orders) regieren müssen, die geringere Rechtssicherheit bieten.