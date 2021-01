Aviva Investors erwirbt Bürokomplex in Stuttgart

m Jahr 1994 erbaut, bietet das Objekt in der Rotebühlstraße 121 14.750 qm flexible Büroräume und hochwertige Mietflächen. Der Bürokomplex befindet sich im Zentrum Stuttgarts, direkt an der S-Bahn-Station Schwabstraße, und bietet eine gute Anbindung an den Stuttgarter Hauptbahnhof und Flughafen. Er ist zudem nur drei Gehminuten vom bekannten Feuerseeplatz entfernt. Das Objekt ist vollständig an mehrere namhafte Unternehmen vermietet.

Aviva Investors hatte Stuttgart im Rahmen einer europaweiten Untersuchung der attraktivsten Büromärkte und Tech-Hubs als eine der Top-Städte mit langfristigen Perspektiven für die Mietentwicklung identifiziert.