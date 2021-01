Mit innovativer Diagnostik und vernetzten Daten zur optimalen Krebstherapie / Universitätsforschung und pharmazeutische Industrie starten Pilotprojekt

Grenzach-Wyhlen (ots) - Zwischen dem, was heute möglich sein könnte und dem, was

tatsächlich möglich ist, liegen oft Welten. Das gilt besonders im Bereich der

Medizin. Vor allem eine Verbesserung der Vernetzung innerhalb der Medizin bringt

große Chancen mit sich, um innovative Therapiekonzepte schneller in die

Behandlungsrealität zu überführen. Vor diesem Hintergrund haben sich

Universitätsforschung und pharmazeutische Industrie zu einer neuen Partnerschaft

zusammengeschlossen. Das Ziel: Durch den Aufbau einer vernetzten

Dateninfrastruktur Krebspatienten eine möglichst personalisierte Therapie zu

ermöglichen.



Während die Vernetzung und Nutzbarmachung von verschiedenen persönlichen Daten

in unserem täglichen Leben bereits Realität ist, ist dies in der Medizin noch

nicht im gleichen Maße der Fall. Dies liegt zum einen daran, dass es sich um

besonders sensible und schützenswerte Daten handelt, zum anderen liegen

medizinische Daten häufig an vielen verschiedenen Orten und sind dementsprechend

nicht ohne weiteres zusammenzuführen. Dadurch geht das Potenzial, aus der

Analyse von anonymisierten Patientendaten wichtige Erkenntnisse für das

Individuum zu gewinnen, verloren.









Eine neue Kooperation zwischen dem Comprehensive Cancer Center (CCC) des

Klinikums der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München und Roche im

südbadischen Grenzach-Wyhlen will dies zukünftig ändern. Gemeinsam soll eine

Kooperation mit Fokus auf klinisch-genomische Daten ins Leben gerufen werden.

Konkret handelt es sich dabei um eine Art digitale Bibliothek. Anstatt Büchern

findet man dort anonymisierte Informationen, zum Beispiel zu Behandlungsverlauf

oder bestimmten Genveränderungen (Mutationen) und deren Einfluss auf

Krebsentstehung und Wirksamkeit einer Therapie. Es handelt sich um künstlich

erzeugte Daten, die anhand von Algorithmen erstellt wurden, nicht auf den

einzelnen Patienten zurückzuführen sind und die als Testdaten genutzt werden.



"Ziel ist es, dass die Ärztinnen und Ärzte der LMU in Zukunft nachsehen können,

wie andere Patienten mit der gleichen Mutation auf ein Medikament reagiert haben

und damit die individuell wirksamste und am wenigsten belastende Behandlung

wählen" , erklärt Dr. Doris Schwindt, Nationale Portfolio Leitung, Roche Pharma

AG. "Mit Hilfe solcher Datensammlungen wird die Medizin zum selbstlernenden

System. Von diesen Behandlungsergebnissen können wir wiederum für die

zukünftigen Behandlungen anderer Patienten lernen" , unterstreicht sie. Seite 2 ► Seite 1 von 2



