---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung



ASMALLWORLD AG (SWX:ASWN) wird Mitglied des Shangri-La Luxury Circle

Zürich, 20.01.2021 - Die ASMALLWORLD AG gab heute bekannt, dass sie Mitglied des Shangri-La Luxury Circle Preferred-Travel-Agency-Programms wird. ASMALLWORLD kann seinen Kunden damit in Zukunft noch mehr Vorteile bieten, wenn sie Aufenthalte in teilnehmenden Shangri-La Hotels über die ASMALLWORLD Collection oder über ASMALLWORLD Private buchen.



Die ASMALLWORLD AG gab heute bekannt, dass sie Mitglied des Shangri-La Luxury Circle Programms wird. Das Programm steht ausgewählten Reisebüros zur Verfügung, welche vorab von Shangri-La zugelassen wurden.

Die Mitgliedschaft im Luxury Circle ermöglicht es der ASMALLWORLD Collection, die Anzahl der angebotenen Hotels zu erweitern und seinen Kunden gleichzeitig zusätzliche Vorteile bei Aufenthalten in teilnehmenden Shangri-La Hotels zu bieten.



Hotels können online über die ASMALLWORLD Collection

(www.asmallworldcollection.com) oder mit persönlicher Beratung von einem Travel Designer über ASMALLWORLD Private (www.asmallworldprivate.com) gebucht werden.



Shangri-La Luxury Circle - Preferred-Travel-Agency-Programm mit vielen Vorteilen



Der Shangri-La Luxury Circle ist das Preferred-Travel-Agency-Programm von Shangri-La, welches ausgewählten Reisebüros auf Einladung zugänglich gemacht wird. Das Programm ermöglicht es teilnehmenden Reisebüros, ihren Kunden zusätzliche Vorteile bei Aufenthalten in teilnehmenden Hotels zu bieten.

Zu den Vorteilen gehören kostenlose Zimmer-Upgrades zum Zeitpunkt der Buchung, Early-Check-In und Late-Check-Out (wenn verfügbar), kostenloses Frühstück für zwei Personen und ein Hotelguthaben von bis zu USD 100 während des Aufenthalts.



ASMALLWORLD Collection Angebot wird weiter ausgebaut



Durch den Beitritt zum Shangri-La Luxury Circle kann die ASMALLWORLD Collection ihr Hotelangebot weiter ausbauen und wird ihren Kunden damit in Zukunft eine grössere Auswahl an Hoteloptionen anbieten können.

Die Aufnahme in den Luxury Circle Programm fand heute statt und Shangri-La Hotels werden in den kommenden Wochen kontinuierlich in die ASMALLWORLD Collection aufgenommen werden. Die zusätzlichen Kundenvorteile werden dann auch gleich bei Onlinebuchungen mit der ASMALLWORLD Collection verfügbar sein.