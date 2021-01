PIERER Mobility AG: Information zur Veräußerung eigener Aktien

Information zur Veräußerung eigener Aktien

Wels, 20. Jänner 2021



PIERER Mobility AG: Erhöhung des Free-Floats durch Veräußerung eigener Aktien

Veröffentlichung gemäß § 65 Abs. 1a AktG und § 119 Abs. 9 BörseG 2018 iVm §§ 3, 4 und 5 VeröffentlichungsV 2018

Erhöhung des Free-Floats durch Veräußerung eigener Aktien an ausgewählte Investoren

Der Vorstand hat heute beschlossen, sämtliche in der PIERER Mobility AG vorhandenen eigenen Aktien an ausgewählte institutionelle Investoren bzw. strategische Partner zu veräußern, um den Streubesitz weiter zu erhöhen und die Handelsliquidität zu verbessern sowie den Aktionärskreis zu erweitern. Die Gesellschaft verfügt über 193.340 Stück eigene Aktien; dies entspricht rund 0,86% des Grundkapitals. Aktuell beträgt der Streubesitz knapp 34%.

Rechtliche Grundlage und Hinweisbekanntmachung

Der Vorstand der PIERER Mobility AG hat beschlossen, auf Grundlage der Rückkaufs- und Wiederverkaufsermächtigung für eigene Aktien der außerordentlichen Hauptversammlung vom 4. Oktober 2019 eine Veräußerung eigener Aktien durchzuführen.

Die eigenen Aktien werden an ausgewählte institutionelle Investoren und/oder strategische Geschäftspartner unter Ausschluss des Bezugsrechts/Wiederkaufsrechts der Aktionäre und nicht über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot veräußert.

Die Gesellschaft wird am 21. Jänner 2021 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung (in Form einer Hinweisbekanntmachung) sowie unter https://www.pierermobility.com/investor-relations/aktie/ in der Rubrik "Aktienverwertung" einen Bericht gemäß § 65 Abs. 1b iVm § 171 Abs. 1 AktG über die Wiederveräußerung der eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts/Wiederkaufsrechts der Aktionäre auf Grundlage der Rückkaufs- und Wiederverkaufsermächtigung der Hauptversammlung vom 4. Oktober 2019 veröffentlichen. Die Zustimmung des Aufsichtsrates zu diesem Veräußerungsprogramm wird für den 5. Februar 2021 erwartet.