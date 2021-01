Washington (dts Nachrichtenagentur) - Joe Biden hat am Mittwoch in Washington den Amtseid als US-Präsident geleistet. Er sagte die laut US-Verfassung vorgegebenen Worte: "I, Joseph Robinette Biden, do solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States."



Mit "So help me God" fügte er die nicht zwingend vorgeschriebene religiöse Bekräftigung zu. Um 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr deutscher Zeit) beginnt offiziell die Amtszeit Bidens. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.