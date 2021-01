EU-Ratschef Michel gratuliert Biden und Harris zur Vereidigung

BRÜSSEL/WASHINGTON (dpa-AFX) - EU-Ratschef Charles Michel hat US-Präsident Joe Biden zur Vereidigung gratuliert. Seine Glückwünsche richtete er auch an Vizepräsidentin Kamala Harris, die am Mittwoch als erste Frau in diesem Amt vereidigt wurde. "Wie alle Menschen verdient das amerikanische Volk Anführer, die sich die Hoffnungen und Sorgen der Menschen zu Herzen nehmen", sagte Michel in einer Videobotschaft. Er vertraue Biden und Harris, dass sie genau dies täten.

Der Oberste Richter der USA, John Roberts, nahm Biden am Mittwoch an der Westseite des US-Kapitols in Washington den Amtseid ab. Der 78-Jährige Demokrat löst den Republikaner Donald Trump ab, der entgegen der Tradition nicht an der Amtseinführung seines Nachfolgers teilnahm./mjm/DP/nas