PureCircle und Almendra legen U.S.-Patentrechtsstreit bei

SINGAPUR, 20. Januar 2021 /PRNewswire/ -- PureCircle und Almendra erzielten eine gütliche Einigung in einem Patentstreit in den USA, der sich auf die Steviarome -Produkte von Almendra und deren Verwendung bezieht.

Als Teil des Vergleichs unterzeichnete Almendra eine Lizenzvereinbarung mit PureCircle, die es Almendra erlaubt, seine Steviarome-Aromastoffe weiterhin weltweit zu verkaufen. Alle anderen Bedingungen der Vereinbarung bleiben vertraulich.

Anfragen:

Jackson Pillow, PureCircle Communications Manager

E-Mail: Jackson.Pillow@purecircle.com

Telefon: +1 (630) 256 8394

Kimberly Hunter, Almendra CFO

E-Mail: Kimberly.H@almendra.com

Telefon: +1 (708) 926-5403

Informationen zu PureCircle

PureCircle ist der führende Hersteller und Innovator von wohlschmeckenden Stevia-Süßungsmitteln und Geschmacksverstärkern für die globale Getränke- und Lebensmittelindustrie. PureCircle kombiniert fortschrittliche Forschung und Entwicklung mit einer vollständigen vertikalen Integration von der Farm bis hin zu hochwertigen, wohlschmeckenden innovativen Stevia-Inhaltsstoffen.

Das Unternehmen arbeitet mit Landwirten zusammen, die seine geschützten Stevia-Sorten anbauen, sowie mit Lebensmittel- und Getränkeherstellern, die ihre kalorienarmen und kalorienfreien Rezepturen mit pflanzlichen, gentechnikfreien Inhaltsstoffen verbessern wollen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.purecircle.com

Informationen zu Almendra

Almendra ist ein privates Unternehmen für natürliche Süßstoffe und Geschmacksstoffe, das sich auf den Bedarf der Lebensmittel- und Getränkeindustrie an wohlschmeckenden, natürlichen Lösungen mit sauberem Etikett konzentriert.

Die Teamarbeit, die Innovation, das geistige Eigentum und das Know-how des Unternehmens ermöglichen es, branchenführende Lösungen für den süßen Geschmack zu entwickeln und Aromen mit modulierenden Eigenschaften zu liefern, die den komplexen geschmacklichen Herausforderungen von zuckerreduzierten Lebensmitteln und Getränken gerecht werden.

Almendra hat seinen Hauptsitz in Singapur und produziert in Thailand für den Verkauf an Kunden rund um den Globus.

Weitere Informationen über Almendra finden Sie unter www.almendra.com

