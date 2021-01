NEW YORK (dpa-AFX) - Deutlicher hätte die Reaktion der US-Investoren auf den Machtwechsel im Weißen Haus am Mittwoch kaum sein können: Am Tag des Stabwechsels von Donald Trump an Joe Biden erklommen die Kurse Rekordniveaus. Vor allem an der technologielastigen Nasdaq-Börse griffen die Anleger beherzt zu. Der Dow Jones Industrial als wohl bekanntester Aktienindex weltweit blieb indes ein weiteres Rekordhoch noch schuldig. Mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 31 155 Punkte fehlte zu einer Höchstmarke jedoch nicht mehr viel.

Mit einem Aufruf zu Einheit und Versöhnung hat Joe Biden sein Amt als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika angetreten. Der 78-Jährige legte in einer feierlichen Zeremonie vor dem US-Kapitol in der Hauptstadt Washington seinen Amtseid ab. Kamala Harris wurde als erste Vizepräsidentin des Landes vereidigt. Biden sagte in seiner Antrittsrede, ohne Einheit könne es keinen Frieden und keinen Fortschritt geben, sondern nur Verbitterung und Ärger.