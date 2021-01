LTI US-Dollar Umsatz wächst um 5,8 % QoQ und 8,5 % YoY; Nettogewinn steigt um 37,9 % YoY

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Earnings Release and Fact Sheet Drittes

Quartal, Geschäftsjahr 2021



Larsen & Toubro Infotech (BSE-Code: 540005) (NSE: LTI), ein globales Unternehmen

für Technologieberatung und digitale Lösungen, gab heute die Ergebnisse für das

3. Quartal des Geschäftsjahres 21 bekannt.



In US-Dollar:





- Umsatz bei 427,8 Mio. US-Dollar ; Anstieg um 5,8 % QoQ und 8,5 % YoY- Umsatzanstieg bei konstanten Wechselkursen um 5,3 % im QoQ und 7,4 % YoYIn indischen Rupien:- Umsatz bei 31.528 Millionen INR ; Anstieg von 5,1 % QoQ und Wachstum von 12,2% YoY- Konzernergebnis bei 5.193 Millionen INR ; Anstieg von 13,7 % QoQ und Wachstumvon 37,9 % YoY"Wir freuen uns, ein starkes Quartal mit einem QoQ-Wachstum von 5,8 % inUS-Dollar Umsätzen zu erzielen. Dies ist auf eine gesunde Wachstumsdynamik inunserem gesamten Portfolio zurückzuführen. Wir sehen weiterhin eine starkeNachfrage nach Cloud-basierten IT-Lösungen. Unsere Tier-1-Level-Partnerschaftmit den Hyperscalern ermöglicht es uns, eng an den Kundenergebnissen undGo-to-Market-Möglichkeiten zu arbeiten.Wir freuen uns, zwei große Deals mit einem kumulierten Netto-Neu-TCV von 278Mio. US-Dollar bekannt geben zu können. Wir konzentrieren uns weiterhin auf denAufbau und die Skalierung differenzierter Fähigkeiten. Eine gesundeDeal-Pipeline und ein anhaltender Kundenzuwachs lassen uns optimistisch in dieZukunft blicken."- Sanjay Jalona, Chief Executive Officer & Managing DirectorAktuelle Abschlüsse- Ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiges führendes Unternehmen imBereich der digitalen Transformation hat sich für LTI als Partner der Wahlentschieden, um Support und Wartung für Infrastruktur und Anwendungsbetriebfür seine bestehenden und neuen Kunden zu bieten. Als Teil der Vereinbarungwird LTI auch Endkunden auf ihrem Weg in die Cloud begleiten und den Betriebtransformieren, um Best-Shoring und Automatisierung einzuführen.- Ein globales Fortune-500-Energieunternehmen hat sich für LTI als Hauptpartnerfür einen Application-Managed-Services-Vertrag entschieden, um einegeschäftsorientierte IT-Services-Bereitstellungsplattform im gesamtenUnternehmen zu schaffen und zu konsolidieren und die Gesamtbetriebskosten zusenken.- Ein US-amerikanisches Unternehmen, das führende datengesteuerte Marketing-,Loyalitäts- und Zahlungslösungen anbietet, hat LTI für kundenzentriertedigitale Transformationsinitiativen ausgewählt, um das Kundenerlebnis, dieMarkenreputation, die Kundenakquise und -bindung zu verbessern und die Kostendurch optimierte Abläufe zu senken.- Ein Ingenieur-, Bau- und Bergbauunternehmen in Südostasien hat sich mit LTI