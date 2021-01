Biden ordnet Maskenpflicht für Regierungsgebäude und Flugzeuge an Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 20.01.2021, 23:31 | 22 | 0 | 0 20.01.2021, 23:31 | WASHINGTON (dpa-AFX) - Der neue US-Präsident Joe Biden hat im Kampf gegen die Corona-Pandemie für die nächsten 100 Tage eine Maskenpflicht an allen Orten im Zuständigkeitsbereich des Bundes angeordnet. Biden unterzeichnete am Mittwoch im Weißen Haus eine entsprechende Verfügung./cy/DP/he Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer