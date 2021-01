Quali erhält 54 Millionen US-Dollar in einer neuen Finanzierungsrunde, um DevOps in Unternehmen zu helfen, die Komplexität der Infrastruktur zu vereinfachen

Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Greenfield Partners und JVP leiten die neue

Die CloudShell-Plattform von Quali vereinfacht die Cloud-Infrastruktur, machtsie zugänglich und sicher für die Anwendungsentwicklung und -bereitstellung undbeschleunigt die digitale Transformation. Quali hat es sich zur Aufgabe gemacht,den Technologiebetrieb zu optimieren, so dass neuer Geschäftswert freigesetztwird, und das Technologieteam seine Zeit und sein Talent dazu einsetzen kann,die Zukunft zu gestalten. Entwicklung, Test und Bereitstellung sind ganz einfachin Selbstbedienung in jeder Cloud und sogar vor Ort möglich.Trotz COVID-19 hat Quali ein Rekordjahr mit umfangreichem Wachstum hinter sich,und hat Kunden wie Cisco, Microsoft , Dell, Verizon, mehrere Banken undCloud-Service-Anbieter betreut. Die Quali-Investoren sehen das immensePotenzial, die Automatisierung für die Massen zu erschließen. Neben derfortgesetzten Unterstützung durch Kreos Capital konnte in dieser Runde auch einvon Hamilton Lane verwalteter Fonds als neuer Investor gewonnen werden.Während sich traditionelle Infrastructure as Code (IaC)-Anbieter auf dieBetreuung einer relativ kleinen Gruppe von Experten konzentriert haben,vereinfacht die Technologie von Quali die Benutzererfahrung und macht dieCloud-Infrastruktur und ihre Komplexität für die Anwendungsteams, die siebenötigen, effektiv unsichtbar.