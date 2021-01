Zürich, Schweiz (ots/PRNewswire) - Am 13. Januar um 18 Uhr veranstaltete

Swisscom Switzerland Connected, das erste dezentrale Live-Musikexperiment der

Schweiz, mit den bekannten Schweizer Künstlern BLAY (Bligg und Marc Sway),

Flavie Léa und vielen Nachwuchskünstlern. Das Experiment war erfolgreich:

Musiker aus sechs Standorten im ganzen Land waren virtuell über das Swisscom

Netz verbunden und schufen ein einzigartiges Live-Musikerlebnis.



Am 13. Januar um 18 Uhr traten BLAY (Bligg und Marc Sway), Flavie Léa und

verschiedene andere Schweizer Nachwuchskünstler an sechs verschiedenen Orten

auf. Die Weltpremiere war erfolgreich: Zum ersten Mal konnte Swisscom den Song

"Denkmal" der Schweizer Künstler BLAY und verschiedener Newcomer-Bands dezentral

und synchron in einem Livestream übertragen. Von ihren jeweiligen Standorten in

Bellinzona, Montreux, Klosters, Zürich, Bern und Volketswil aus kamen die

Stimmen und Instrumente der Musiker über das Swisscom Netz zusammen und schufen

ein gemeinsames und einzigartiges Live-Erlebnis.







Bligg (BLAY): "Die große Herausforderung ist, dass alles zeitgleich

zusammenkommt. Wenn die Künstler im Tessin zum Beispiel nur einen Takt schneller

sind als die in Zürich, dann hört man das." Genau diese Synchronität ist beim

Live-Erlebnis gelungen. Nach einer langen Pause von Live-Auftritten freuten sich

die Künstler besonders auf das Live-Musikexperiment. Sie vermissten das ganze

Live-Erlebnis und das Publikum. Die Aussicht, die technologischen Möglichkeiten

von Swisscom zu nutzen, um gemeinsam mit anderen Musikern einen einzigartigen,

emotionalen und live-ähnlichen Moment für alle zu schaffen, war für sie sehr

reizvoll.



Ein gemeinsames Erlebnis trotz der Entfernung



Dirk Wierzbitzki, Mitglied der Swisscom Konzernleitung und Leiter Privatkunden,

erläutert das gemeinsame Projekt: "Wir probieren die Grenzen des Machbaren mit

dem Netz für die Schweiz aus und wollen die Chancen der vernetzten Welt auch für

ein gemeinsames Musik-Erlebnis und ein gutes Gefühl nutzen. Wir sind mehr als

glücklich, dass das Experiment gelungen ist." Das Live-Musikexperiment war eine

große Herausforderung für die Ingenieure und Experten von Swisscom.



Das Netz, die Übermittlung von den Standorten und die Signalverarbeitung haben

aus physikalischen Gründen verschiedene Reaktionszeiten - alles muss daher

perfekt orchestriert werden, um die Musik zu vereinen. Und es hat perfekt

funktioniert. Nach heutigem Kenntnisstand der Swisscom ist weltweit noch kein

vergleichbares Setup bei einem öffentlich übertragenen Event gelungen, was

"Switzerland Connected" zu einer gelungenen Weltpremiere macht. Seite 2 ► Seite 1 von 2



