Entheon Biomedical will in Partnerschaft mit Divergence Neuro Technologies Inc. eine prädiktive Biomarker-Plattform zu entwickeln

Vancouver, BC – 19. Januar 2021 – Entheon Biomedical Corp. (CSE:ENBI; FWB:1XU1; OTC: ENTBF) („Entheon“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von psychedelischen Therapeutika zur Behandlung von Abhängigkeiten konzentriert, kündigt eine Partnerschaft mit Divergence Neuro Technologies Inc. („Divergence“), einem Unternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung einer datengesteuerten, cloudbasierten Neuro-Plattform konzentriert, die auf der Analyse von Elektroenzephalogrammen („EEG“) und maschinellem Lernen basiert, an, um Biomarker („Biomarker“) für N,N-Dimethyltryptamin („DMT“) und ein prädiktives Modell für Biomarker-Reaktionen auf die Dosierung von Medikamenten und die Aufnahme von DMT-basierten psychedelischen Therapeutika (die „DMT-Produkte“), die darauf abzielen verschiedene Suchterkrankungen und Substanzmissbrauch (hier bezeichnet als „DMT-Biomarker-Modell“) zu behandeln, zu erforschen und zu entwickeln. Divergence wird auch eine Software-Plattform (die „Anwendungssoftware“) entwickeln, die neben anderen Vorhersagemodellen das DMT-Biomarker-Modell nutzt, um EEG-Daten vor, während und nach der Verabreichung einer Dosis zu verfolgen.

Entheon wird die Expertise von Divergence nutzen, um bei der Planung, Forschung und Entwicklung des DMT-Biomarker-Modells und der Anwendungssoftware zur Vorhersage von akuten Reaktionen auf DMT auf der Grundlage der EEG-Datenanalyse zu beraten. Divergence wird den Prozess der EEG-Integration in die DMT-Therapieplattform von Entheon leiten, mit dem Endziel, die Technologie in die Behandlung von Substanzmissbrauch in allen Kliniken, die DMT-Produkte dafür benutzen, zu integrieren.

Bei der zu entwickelnden Anwendungssoftware handelt es sich um eine prädiktive Analyseplattform, die während der Aufnahme von DMT, auf der Basis von EEG-Daten, Schlüsse auf Veränderungen des neurologischen Zustands zieht. Dabei werden maschinelles Lernen und KI-Technologie eingesetzt, wobei die innovative Hirnkartierungstechnologie von Divergence genutzt wird, um die Dosierung der Medikamente und die Verabreichung von DMT während des Therapieprozesses zu steuern.

Die Anwendungssoftware, die mit Hilfe des DMT-Biomarker-Modells erstellt werden soll, wird im Kern eine Plattform sein, die äußerst zuverlässige prädiktive Indikatoren in Bezug auf Veränderungen des Gehirnzustands nach der Verabreichung von DMT erstellt. Die Anwendungssoftware wird sich auf die Echtzeiteingabe von Hi-Fi-Gehirnströmen stützen, die von Probanden in klinischen Studien und von Patienten gesammelt werden, um ein Feedback über die psychedelische Therapieerfahrung zur Verfügung zu stellen.

Über DMT hinaus soll die Anwendungssoftware dazu verwendet werden, Datensätze, die sich auf andere psychedelische Drogen und therapeutische Präparate erstrecken, zu sammeln und zu analysieren, um Profile und Biomarker zu entwickeln, die verwendet werden, um die Patientenerfahrungen und die Ergebnisse zu informieren und zu steuern.

„Diese Partnerschaft stellt eine spannende Richtung in Bezug auf die Verwendung von EEG- und Hirnkartierungstechnologie dar, die letztendlich dazu eingesetzt werden soll, den psychedelisch-unterstützten Psychotherapieprozess besser zu informieren und zu steuern“, meinte der CEO von Entheon, Timothy Ko. „Das bewährte und versierte Team von Divergence ist gut gerüstet, diese EEG- und Biomarker-Forschung zu leiten, und bringt uns nur weiter mit unserem Vorhaben, Daten besser dafür zu nutzen, das einzigartige Patientenerlebnis vor, während und nach einer psychedelisch-unterstützten Psychotherapie zu verstehen. Wir hoffen, dass dieser datengestützte Ansatz zu Erkenntnissen führt, die Ärzte nutzen können, um Patienten genauer einschätzen und Medikamente dementsprechend stark individualisiert verschreiben zu können.“

„Wir freuen uns darauf mit einem, im Bereich der psychedelisch-unterstützten Psychotherapie, weltweit führenden Unternehmen wie Entheon an einem Projekt zu arbeiten, das tiefgreifende Folgen für die Zukunft der Psychiatrie hat“, meinte Alex Ni, CEO von Divergence. „Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass die angewandte Neuro-Wissenschaft in Verbindung mit Cloud, KI und Mobilität enorme positive und bedeutende Veränderung im Bereich der psychischen Gesundheitsversorgung bringen wird.“

Über Entheon Biomedical Corp.

Entheon ist ein auf Forschung und Entwicklung spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung einer Reihe von sicheren und wirksamen psychedelischen Therapeutika auf Basis von N,N-Dimethyltryptamin („DMT-Produkte“) zur Behandlung von Suchterkrankungen und Substanzgebrauchsstörungen beschäftigt. Sofern alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Zulassungen erteilt werden, hat Entheon die Absicht, Einnahmen über den Verkauf seiner DMT-Produkte an Ärzte, Kliniken und zugelassene Psychiater in den Vereinigten Staaten, bestimmten Ländern der Europäischen Union sowie in ganz Kanada zu erzielen.

Divergence Neuro Technologies Inc.

Divergence ist ein in Toronto ansässiges Unternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung einer datengesteuerten, cloudbasierten Neuro-Plattform konzentriert, die auf der Analyse von Elektroenzephalogrammen und maschinellem Lernen basiert, um die geistige Gesundheit aller zu verbessern.

Die Plattform und Forschung von Divergence fördert die klinische und persönliche Beurteilung der psychischen Gesundheit, indem Selbstauskünfte mit einer leicht verständlichen, cloudbasierten EEG-Softwareplattform ergänzt werden, um individualisierte Neuro-Feedbackprotokolle anzubieten, die durch maschinelles Lernen und KI in Kombination mit der Interaktion mit dem Therapeuten gesteuert werden.

Für das Board of Directors,

„Timothy Ko“

Timothy Ko, CEO

