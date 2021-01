HiPhi wird exklusiver strategischer Spartan Race-Partner 2021 in China

Das Spartan Race ist ein weltbekanntes Hindernislauf-Rennen. Die 2007 gegründeten Veranstaltungen finden mittlerweile in über 30 Ländern statt und es haben bereits mehrere Millionen Teilnehmer an der anstrengenden Kombination aus Marathon und Hindernisparcours teilgenommen. Die Spartan-Veranstaltungen wurden ursprünglich mit der Absicht gegründet, einem breiten Publikum ein zugängliches, aber schwieriges sportliches Rennen anzubieten, haben sich aber mittlerweile zum spirituellen Symbol für eine gesunde Lebensweise und einen aktiven Lebensstil entwickelt.

SHANGHAI, 21. Januar 2021 /PRNewswire/ -- HiPhi, die Premiummarke von Human Horizons für intelligente Vollelektrofahrzeuge, hat die exklusiven Namensrechte für das beliebte Spartan Race 2021 in China erhalten. Die strategische Partnerschaft hat das Ziel, den Menschen dabei zu helfen, an ihre Grenzen zu gehen, und soll einen Präzedenzfall für die Beziehung zwischen renommierten Sportveranstaltungen und Fahrzeugmarken schaffen und die beiden Akteure durch Werbeveranstaltungen und eine Reihe gemeinsamer Branding-Aktivitäten näher zusammenbringen.

Im Hinblick auf die Partnerschaft erklärte Human Horizons- und HiPhi-Gründer Ding Lei: „Bei der strategischen Zusammenarbeit zwischen HiPhi und dem Spartan Race geht es um viel mehr als nur um Namensrechte. Das Ziel, den Menschen dabei zu helfen, das Beste aus sich herauszuholen, ist auch uns als Unternehmen ein wichtiges Anliegen. Die Partnerschaft ist eine Möglichkeit für uns, selbst eine Herausforderung in Angriff zu nehmen und der Welt unsere unbeugsame Geistesstärke zu zeigen."

Um die Partnerschaft weiter zu vertiefen, bietet das Spartan Race einen exklusiven „Aim High Training Course" für HiPhi X-Kunden an. Der Kurs behandelt Fähigkeiten und Methoden des täglichen Trainings und bietet Informationen zum Rennen sowie ein Fitness-Trainingslager. Die Teilnehmer mit den besten Ergebnissen werden zum Spartan Race eingeladen und bilden zusammen das HiPhi-Team. Die beiden Marken haben sich außerdem zur Organisation des „HiPhi Children's Race" zusammengetan, das kleinen Kämpfern die Möglichkeit bietet, über sich selbst hinauszuwachsen.

Der HiPhi X Super-SUV von Human Horizons soll im Laufe des Jahres 2021 in ganz China auf den Markt kommen und bei allen Veranstaltungen dabei sein. Das Fahrzeug wird nicht nur als Begleitfahrzeug für die Veranstaltung zur Verfügung stehen, sondern auch als intelligenter Begleiter für die Sportler eingesetzt, um ihnen dabei zu helfen, weiterzumachen und sich selbst zu übertreffen.

Informationen zum Spartan Race

Das Spartan Race wurde 2007 als Marke für Outdoor-Hindernisrennen ins Leben gerufen und erinnert an die alten Kämpfer der griechischen Stadt Sparta. Heute finden jedes Jahr mehr als 300 Spartan Race-Veranstaltungen in mehr als 30 Ländern weltweit statt, die insgesamt mehr als 10 Millionen Besucher verzeichnet haben. Seit Spartan Warriors 2016 von der Betreibergesellschaft, der Shengli-Familie in China gegründet wurde, erfreut sich die Veranstaltung sowohl bei Spitzensportlern als auch bei Amateuren großer Beliebtheit. Immer mehr Amateure stellen sich der sportlichen Herausforderung des Spartan Race, weshalb es längst nicht mehr nur eine Bühne für Profisportler darstellt. Von 2016 bis 2020 fanden in China insgesamt 84 Spartan Race-Wochenendveranstaltungen mit über einer halben Million Teilnehmer statt.

Informationen zu HiPhi

HiPhi ist eine Premiummarke, die von Human Horizons geschaffen und von ihren Nutzern weiterentwickelt wurde. HiPhi X ist ein Elektrofahrzeug mit einer leichten Aluminium-Stahl-Hybridkonstruktion und nachhaltigen pflanzlichen Ledern und recycelbaren Materialien, die den nachhaltigen Charakter der EV-Produkte von Human Horizons unterstreichen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1423370/Photo_1_Hiphi.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1423368/Photo_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1226979/Logo_Logo.jpg