Komer?ní banka gestaltet mit Syncordis eine digitale Zukunft

Prag (ots/PRNewswire) - Komer?ní banka wird in diesem Jahr eine schrittweise

Migration auf eine neue Softwareplattform von Temenos starten. Syncordis wird

dabei das System liefern und implementieren. Dies ist eine der wichtigsten

Investitionen der Komer?ní Banka, die je getätigt wurde. Ziel ist es, das

Referenzniveau für die Digitalisierung der Bankdienstleistungen in der

Tschechischen Republik zu erreichen.



"Die Unterzeichnung des Vertrags mit Syncordis und Temenos stellt für uns eine

strategische Investition in unsere Zukunft dar. Es ist ein entscheidender

Meilenstein in der Geschichte der Komer?ní Banka, der unsere Führung im Bereich

der Digitalisierung am tschechischen Bankenmarkt bestätigt. Wir sehen die

Möglichkeit, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die unseren Innovationsansatz

teilen und uns helfen, die neuesten Technologien zum Nutzen unserer Kunden

einzusetzen, als natürlichen und integralen Bestandteil unserer Bemühungen",

sagte Jan Juchelka, Vorsitzender und CEO von Komer?ní Banka, und fügte hinzu:

"Die Steigerung der Zufriedenheit unserer Kunden und eine verbesserte allgemeine

Kundenerfahrung sind einige der primären und natürlichen Ziele dieser

Investition."







und Afrika), merkte an: "Wir freuen uns über die Möglichkeit der strategischen

Zusammenarbeit mit der Komer?ní banka bei der Transformation der wichtigsten

Bankgeschäfte und der Ausrichtung ihrer Digitalisierungsreise. Innovation und

die Bereitschaft zur Transformation sind der Schlüssel in der sich ständig

verändernden Welt von heute. Dank der leistungsstarken Temenos-Technologie und

der umfassenden Expertise von Syncordis bei der Implementierung wird Komer?ní

banka in der Lage sein, die neuen Möglichkeiten des Digital Banking zu nutzen

und den Kunden neue Erfahrungen auf der Grundlage eines technologischen Umfelds

zu bieten."



Die langfristige Partnerschaft der Komer?ní Banka mit Syncordis umfasst die

Lieferung und Implementierung der Temenos-Bankensoftware, die die Bank und ihre

Tochtergesellschaften bei der Fortführung ihrer Digitalisierung und bei der

Vereinfachung der Produktpalette unterstützen wird und zur Verbesserung der

Sicherheit und des nachhaltigen Wirtschaftens beitragen wird.



Die Komer?ní Banka ist der erste Kunde in Osteuropa.



