Leclanché gibt den Tod von Executive Vice President Karl Bohman bekannt

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 21. Januar 2021 - Leclanché SA gibt mit Bedauern bekannt, dass Karl Bohman, Executive Vice President von Leclanché sowie Leiter der globalen Stationary Business Group und Mitglied des Executive Committee, am Sonntag, den 17. Januar 2021, infolge eines Skiunfalls verstorben ist.



Der Verwaltungsrat und alle Mitarbeiter von Leclanché sprechen der Familie von Karl Bohman ihr tiefes und aufrichtiges Beileid für diesen unersetzlichen Verlust aus. Das Unternehmen verliert mit ihm eine kluge und fähige Führungspersönlichkeit, die Branche eine international erfolgreichen Cleantech-Topmanager und Technologieunternehmer mit mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energiespeicherung.

Karl Bohman hinterlässt eine Frau und drei Söhne sowie bleibende Erinnerungen bei seinen Kollegen und Freunden. Leclanché wird alles in seiner Macht Stehende tun, um der Familie in dieser schweren Zeit beizustehen.



Bis zur Ankündigung einer Nachfolgeregelung durch den Verwaltungsrat wird Anil Srivastava, CEO von Leclanché, die täglichen Aufgaben des Geschäftsbereichs übernehmen. Unterstützt wird er von Guido Guidi, der die Bereiche Global Business Development und Sales leitet, sowie von Thom Reddington, Leiter des Bereichs Operations, der Engineering und Project Management umfasst.



