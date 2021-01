EQS Group-Ad-hoc: Belimo Holding AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung Belimo Holding AG: Belimo hält Umsatz in Lokalwährungen stabil 21.01.2021 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Medienmitteilung der Belimo-Gruppe

Belimo hält Umsatz in Lokalwährungen stabil



Ungeachtet der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erzielte die Belimo-Gruppe 2020 in Lokalwährungen einen stabilen Nettoumsatz (+/- 0.0 Prozent). In Schweizer Franken sank der Nettoumsatz um -4.5 Prozent auf CHF 661.2 Millionen.

Für die Marktregion Europa betrug das Umsatzwachstum in Lokalwährungen +1.8 Prozent, für Amerika -1.8 Prozent und für Asien Pazifik -1.1 Prozent. Die Nettoumsätze der Luftanwendungen (+/- 0.0 Prozent) und Wasseranwendungen (-0.1 Prozent) blieben in Lokalwährungen unverändert.

Nettoumsatz nach Marktregionen

in CHF 1'000 2020 % Wachstum

in Lokalwährungen

in % 2019 % Europa 322'285 49 1.8 328'777 48 Amerika 253'875 38 -1.8 272'849 39 Asien Pazifik 85'067 13 -1.1 91'054 13 Gruppe 661'226 100 0.0 692'680 100

Nettoumsatz nach Anwendungen