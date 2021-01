---------------------------------------------------------------------------

NeXR Technologies SE und H&Mbeyond. starten Kooperation zu Virtual Fitting

Berlin, 21. Januar 2021



NeXR Technologies SE (XETRA: NXR) geht weitere Schritte in der Innovationsentwicklung für den stationären Handel und schließt mit H&Mbeyond. eine wegweisende Kooperation. Ziel der Kooperation ist es, eine Virtual-Fitting-Lösung, eine "digitale Umkleidekabine", zu entwickeln, die es Kund*innen ermöglicht, einfach und schnell, individuell passgenaue Looks digital anzuprobieren.



Ein Prototyp ist für Sommer 2021 geplant. In ausgewählten Stores können sich Kund*innen dann scannen lassen und erhalten ihren persönlichen Avatar, ein exaktes digitales Ebenbild. Mithilfe einer App können passende Styles am eigenen Avatar anprobiert werden, um somit die Kaufentscheidung zu festigen. Die Technologie basiert auf dem von NeXR entwickelten

3D-Fotogrammetrie-Scanner, der in der Zusammenarbeit mit H&Mbeyond. weiterentwickelt wurde. H&Mbeyond. will Kund*innen damit nicht nur ein spannendes digitales Einkaufserlebnis ermöglichen, sondern auch analysieren, welchen Einfluss Scanning-Lösungen wie diese auf das Retourenverhalten haben können.



Bildlink:

NeXR Technologies SE und H&Mbeyond. starten Kooperation zu Virtual Fitting Bildtitel: Oliver Lange, H&Mbeyond.: "Wir sind immer auf der Suche nach innovativen Lösungen und Technologien, die z. B. das Einkaufserlebnis im stationären Handel attraktiver und spannender machen. Mit dem Pilotprojekt wollen wir gemeinsam mit unseren Kund*innen austesten, ob ihnen 'digitale Umkleidekabinen' bei der Auswahl der Styles, Kleidergrößen und schließlich bei der Kaufentscheidung helfen können - NeXR ist dafür ein großartiger Partner."