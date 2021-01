Morgenticker (21.01.2021)

- Die US-Indizes verbuchten gestern starke Gewinne und schlossen auf Rekordhochs. Der S&P 500 gewann 1,39%, der Dow Jones legte 0,83% zu und die Nasdaq stieg um 1,97%. Der Russell 2000 gewann 0,44%.

- Die Aktien in Asien werden höher gehandelt. Der Nikkei gewann 0,8%, der Kospi legte 1,5% zu und der S&P/ASX 200 schloss 0,8% höher.

- Der DE30-Future deutet auf eine leicht höhere Eröffnung der europäischen Sitzung hin.

- Die Bank of Japan ließ die Zinsen unverändert und wiederholte, dass sie bereit sei, zu handeln, wenn es nötig sei.

- Einige Republikaner im Senat sagten, sie seien nicht scharf darauf, in naher Zukunft ein weiteres Konjunkturprogramm zu verabschieden.

- Biden unterzeichnete Durchführungsverordnungen zum Wiedereintritt in das Pariser Klimaabkommen, zum Maskenmandat, zur Einstellung der Finanzierung der US-Grenzmauer zu Mexiko und zum Widerruf der Genehmigung für die amerikanisch-kanadische Ölpipeline.

- Italien hat ein Gesetz verabschiedet, das zusätzliche Ausgaben in Höhe von 32 Milliarden Euro erlaubt.

- Die API-Daten zeigten einen Rückgang der Rohöllagerbestände um 2,56 Mio. Barrel (Erwartung: -0,3 Mio. Barrel).

- Die australische Arbeitslosenquote fiel im Dezember auf 6,6% (Erwartung: 6,7%).

- Die japanischen Exporte stiegen um 2% im Jahresvergleich (Erwartung: 2,4%), während die Importe um 11,6% zurückgingen (Erwartung: -14%).

- Der Bitcoin wird leicht unter 34.500 Dollar gehandelt.

- Die Edelmetalle notieren höher, wobei Platin eine Ausnahme bildet. Der Ölpreis und die Agrarrohstoffe legen zu.

- Der NZD und das GBP sind die am besten performenden Hauptwährungen, während der USD und der CHF am meisten nachgeben.

Etwas über 670 Tausend neue Coronavirus-Fälle wurden gestern gemeldet. Quelle: Worldometers, XTB



