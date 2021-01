---------------------------------------------------------------------------

reconcept GmbH: Erneuerbare Energien bleiben auch 2021 Renditetreiber - Aufstockung des Green Bond I geplant



Hamburg, 21. Januar 2021. Die reconcept GmbH, Anbieter und Asset-Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, blickt sehr zuversichtlich in das Jahr 2021 - gestärkt durch den anhaltenden weltweiten Trend zur Green Economy und mit einem außergewöhnlich starkem Geschäftsjahr 2020 im Rücken. Auch während der Pandemie bleibt die Nachfrage nach grünen Geldanlagen weiterhin ungebrochen hoch. Aufgrund des anhaltenden Interesses öffnet reconcept daher erneut den börsennotierten "reconcept Green Bond I" (ISIN: DE000A289R82 | WKN: A289R8 | 6,75 % p.a.) über eine Aufstockungstranche von 1 Mio. Euro.



Darüber hinaus können Anleger bei reconcept über grüne Anleihen und Beteiligungen an Erneuerbaren-Energie-Projekten profitieren. Aktuell besteht die Möglichkeit, in den inflationsgeschützten "RE15 EnergieZins 2025" und in die 2. Tranche der "RE14 Multi Asset-Anleihe" zu investieren. Das Angebot soll kurzfristig um den "RE16 Meeresenergie Bay of Fundy II" erweitert werden.



Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH: "Wir erfahren täglich, dass der Markt für grüne Geldanlagen kräftig wächst. Für uns ist dies ein Beleg dafür, dass Investoren - gerade in Krisenzeiten - sachwert- und zukunftsorientiert agieren. Immer mehr Anlegern wird klar: Beteiligungen etwa an einem Wind- oder Solarprojekt oder mittelbar über grüne Anleihen bzw. Green Bonds können die Performance ihres Portfolios verbessern. Dass sich dabei viele Investoren auch weiterhin für grüne Geldanlagen von reconcept entscheiden, macht uns stolz und treibt uns weiter voran."

Die reconcept GmbH verbindet bereits seit 1998 Erneuerbare-Energien-Projekte mit Investoren. Gemeinsam mit mehr als 11.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept rund 240 Erneuerbare-Energien-Anlagen realisieren können - Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland mit einer installierten Leistung von insgesamt rund 376 Megawatt und einem Investitionsvolumen von in Summe rund 544 Mio. Euro.



