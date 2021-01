^ DGAP-News: DFV Deutsche Familienversicherung AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose Deutsche Familienversicherung erreicht trotz Pandemieauswirkungen Jahresziele 2020 und erwartet weiteres dynamisches Wachstum in 2021 (News mit Zusatzmaterial)

Deutsche Familienversicherung erreicht trotz Pandemieauswirkungen Jahresziele 2020 und erwartet weiteres dynamisches Wachstum in 2021

---------------------------------------------------------------------------

* Wachstum der Bestandsbeiträge um 23,3 % auf rund 125 Mio. EUR durch weiterhin sehr gute Neugeschäftsentwicklung



* Dank starkem Online-Vertrieb nur Auswirkungen der Pandemie bei Auslandskrankenversicherung



* Steigerung der gebuchten Bruttobeiträge um 26,2 % auf 114,7 Mio. EUR

* Operativer Verlust (EBIT) von 9,95 Mio. EUR wie erwartet (2019: 5,2 Mio. EUR)



* Ausblick 2021: Wachstum des Bestandsvolumens auf rund 190 Mio. EUR (inkl. 40 Mio. EUR Rückversicherungsvolumen aus ,CareFlex') und Reduzierung des operativen Verlusts (EBIT) auf circa 4 Mio. EUR

* Antragstellung zur Gründung eines Kranken-, Sach- und Lebensversicherers in 2021



* Erweiterung des Produktportfolios mit Kombiprodukt in 2021

* Roll-out in Europa: Markteintritt in Österreich in 2021

Frankfurt am Main, 21. Januar 2021 - Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ("DFV", "Deutsche Familienversicherung"), ein stark wachsendes und in Europa führendes InsurTech-Unternehmen, hat ihre Ziele für das Geschäftsjahr 2020 trotz Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erreicht und ihr dynamisches Wachstum weiter fortgesetzt. Zudem kündigt das Unternehmen den Start seiner Europaexpansion für das zweite Quartal 2021 an.



"Wir sind sehr stolz darauf, dass wir unsere ambitionierten Wachstumsziele auch in Zeiten der COVID-19-Pandemie erreichen konnten. Das haben wir vor allem unserem stabilen Kerngeschäft zu verdanken. So konnten wir unsere Versprechen seit dem Börsengang auch in 2020 erfüllen. Die positive Entwicklung im Geschäftsjahr 2020 verdeutlicht einmal mehr die Dynamik und Widerstandsfähigkeit unseres stark digitalisierten Geschäftsmodells," kommentiert Dr. Stefan Knoll, Vorstandsvorsitzender und Gründer der Deutschen Familienversicherung.