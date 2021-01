Disclaimer

LYNX Qiagen ist bestens in Fahrt – neue Hochs in Sicht? Die im November des vorigen Jahres begonnene Impfstoff-Rallye an den Börsen sorgte nicht bei allen Unternehmen für Jubelstimmung. Insbesondere Diagnostikkonzerne wurden schwer getroffen. Die Nachrichten in Bezug auf einen Impfstoff sorgten auch bei der Qiagen-Aktie für herbe Abschläge.