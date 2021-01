Amerika hat einen neuen Präsidenten. Joe Biden wurde gestern mittags amerikanischer Ostküstenzeit zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten vereidigt. Donald Trump hat das Weiße Haus bereits am Vormittag verlassen, seine Nicht-Teilnahme an der Zeremonie bereits iTage vorher angekündigt und die Hauptstadt per Flugzeug gen Florida verlassen. Vizepräsident Pence und Vorgängerpräsidenten wie Obama, Bush und Clinton

Der Beitrag Biden spricht von Vereinigung, während Parteifreunde zum „innerstaatlichen Krieg“ aufrufen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Sebastian Thormann.