HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Atoss Software nach vorläufigen Viertquartalszahlen von 200 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese hätten über den Zielen des Anbieters von Personalmanagement-Software gelegen - und auch über seinen Erwartungen, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die solide Umsatztendenz und zahlreiche neue Kunden ebneten der Aktie den Weg für eine weiter überdurchschnittliche Entwicklung./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2021 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben