Sprint Sanierung revolutioniert Trocknungstechnik

Köln (ots) - Als Deutschlands innovativstes Sanierungsunternehmen verfolgt

Sprint ein ambitioniertes Ziel: Die möglichst umfassende Digitalisierung von

Prozessabläufen im Schadenmanagement. Ein gutes Beispiel für den hohen

Digitalisierungsgrad des Unternehmens sind die Entwicklungen auf dem Gebiet der

"Technischen Trocknung". Beginnend bei der digitalen Schadenaufnahme und

-bearbeitung über das Schadentracking für Versicherungen sowie deren Kunden bis

zur elektronischen Geräteverwaltung sind alle Prozesse über die digitale

Projektakte SESAM integriert.



Autonome Trocknung





Mit der Autonomen Trocknung geht Sprint jetzt einen entscheidenden Schrittweiter, der nichts weniger bedeutet, als eine Revolutionierung derSchadenbearbeitung in der Technischen Trocknung. Sie bietet nicht nur Lösungenfür Schwierigkeiten, die bei konventionellen Trocknungsverfahren unvermeidlichsind. Sie bietet darüber hinaus Vorteile, die vor allem für dieVersicherungsbranche von herausragender Bedeutung sind.Bei der Autonomen Trocknung erfolgt zunächst ein Aufbau aller Geräte, die auchbei einer konventionellen Trocknung zum Einsatz kommen. Diese Geräte werden dannüber die "Sprint-Box", dem Herzstück der Autonomen Trocknung, miteinanderverbunden. Gerätetypen oder -Hersteller spielen dabei keine Rolle. Sensoren fürrelative Feuchte und Temperatur liefern während des gesamten TrocknungsvorgangsDaten an die implementierte Software. Deren Algorithmus steuert auf Basis dieserWerte dann die Aktivität der Trocknungsgeräte. Was bedeutet, dass dieTrocknungsintervalle immer den aktuellen Anforderungen angepasst werden.Deutliche Vorteile für VersicherungenDurch diese Software-gesteuerten Intervalle wird der Energieverbrauch gegenüberkonventionellen Verfahren gesenkt, da gewährleistet wird, dass nur sovielEnergie wie gerade notwendig in die Trocknung investiert wird. Zudem erkennt derAlgorithmus eigenständig, ob die Trocknung fehlerfrei aufgebaut bzw. wann siebeendet ist. Der Trocknungsverlauf wird dabei lückenlos dokumentiert. Beibestimmten Baustoffen kann diese Steuerung außerdem zu einer Beschleunigung derTrocknung führen.Neben der Kosteneinsparung bedeutet der geringere Energieverbrauch natürlichzugleich eine deutliche Entlastung der Umwelt. Dabei kommen zu denEnergieeinsparungen bei der Trocknung selbst auch positive Effekte durchdeutlich weniger gefahrene Kilometer hinzu. Denn Ziel ist es, dass derTrocknungstechniker künftig nur noch nur noch zweimal anreisen muss: zum Aufbauund zum Abbau der Trocknung. Dass dieser Umstand auch Vorteile fürVersicherungsnehmer hat, liegt auf der Hand. Denn die werden weniger mitTerminen belastet.Live-Präsentation am 03.02.2021Sprint stellt die Autonome Trocknung in einer Online-Präsenation am 03.02.2021ausführlich vor. Selbstverständlich haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieMöglichkeit, über ein Chatformular Fragen und Anmerkungen an die Sprint-Expertenzu stellen. Die Fragen werden im Anschluss an die Präsentation beantwortet.Eine Anmeldung ist unter https://sprint-veranstaltung.de/alpha-dry/ möglich.