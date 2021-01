Berlin/Potsdam (ots) - Der internationale Bildungsträger Global University

Systems (GUS) (https://www.globaluniversitysystems.com/our-institutions)

erweitert sein Angebot in Deutschland und ist neuer hochkarätiger Mieter auf dem

Think Campus in Potsdam. Ab Mai 2021 kommen internationale Studierende der

University of Europe for Applied Sciences

(http://www.btk-fh.de/de/news/berlin-potsdam-ue-innovation-hub/) (UE) und der

GISMA Business School (https://www.gisma.com/de) auf ihren jeweiligen brandneuen

Campus von insgesamt rund 3.100 Quadratmetern zusammen, um in

zukunftsgerichteten Tech- und Design-Studiengängen von u.a. Digital Business und

Data Science, Innovation Design Management und Game Design bis hin zu Artificial

Intelligence und Agribusiness zu lernen und zu forschen.



Global University Systems ist ein internationales Netzwerk von Hochschulen, das

zusammen jährlich rund 75.000 Studierenden aus 150 Ländern weltweit anerkannte

Studiengänge anbietet - an 42 Standorten rund um den Globus. In Deutschland

gehören die University of Europe for Applied Sciences, die GISMA Busines School,

die HTK Academy sowie die Berlin School of Business and Innovation zum Netzwerk.







(http://www.btk-fh.de/de/berlin-potsdam/) und GISMA (https://www.gisma.com/de) :

"Smartes Denken in Handlungen zu überführen ist die Vision des Think Campus und

genau da gehören wir mit unseren Hochschulen und Programmen hin! Sowohl die UE,

die in der außergewöhnlichen Kombination von Business, Technology und Design in

ihren Studiengängen Entwickler, Designer und Entscheider von Morgen ausbildet

als auch die GISMA Business School, die sich auf internationalen

Managementnachwuchs fokussiert, finden hier in unmittelbarer Nähe

Sparringspartner aus der Kreativ- und Tech-Branche. Diese neuen

Hochschulstandorte werden in Zukunft die Plattform für Kooperationen von

GUS-Schulen aus der ganzen Welt sein und den Studierenden Raum für kreatives

Arbeiten bieten."



Arbeitswelten für innovative Unternehmen



In Zusammenarbeit mit dem Bauherren von zwei neuen Work Hubs auf dem Think

Campus, Driven Investment, ist die GUS nun Teil des insgesamt 11.000

Quadratmeter umfassenden Büroensembles am Jungfernsee und nutzt in dieser

inspirierenden Arbeitswelt die umfangreichen Services und Annehmlichkeiten für

innovative Firmen und Start-ups. Das Immobilien-Unternehmen sieht das Konzept

des Think Campus bestätigt: "Unser Standort hier in Potsdam wird zu einem Ort

für zukunftsgewandte Unternehmen, die die Welt von morgen mitprägen und

Exzellenz in zahlreichen Feldern anstreben. Als renommierter internationaler Seite 2 ► Seite 1 von 2



