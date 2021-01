Modern Meat unterzeichnet endgültige Vereinbarung zur Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit nach Australien

VANCOUVER, BC, 21. Jan, 2021 - Modern Meat Inc., (CSE: MEAT) („Modern Meat”) oder (das „Unternehmen”), ein preisgekrönter Hersteller von Fleisch auf pflanzlicher Basis, freut sich, die Unterzeichnung einer endgültigen Co-Packer-Vereinbarung zur Markteinführung seines Sortiments an 100%-pflanzlichen Fleischersatzprodukten mit Viveri Pty Ltd. (früher unter dem Namen SPQR Holdings Pty. Ltd. bekannt) („Viveri”), einem in Adelaide, Australien, ansässigen Händler und Co-Packer, bekanntzugeben.