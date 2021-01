Twitter hat seinen fixen Platz in der Reihe der Social-Media-Größen eingenommen. Die erreichte Macht zeigte sich nach der Erstürmung des US Kapitols am 6. Januar, worauf das Management den Account von Donald Trump stilllegte. Twitter war das Medium, welches Donald Trump als Sprachrohr für seine alternativen Fakten nutzte und vor der Stilllegung ca. 89 Millionen „Follower“ zählte. Dies war den neuen Machthabern in den USA einerseits recht, andererseits störte sie aber die Tatsache, dass diese weitreichende Entscheidung über die Grenzen der Meinungsfreiheit an den demokratischen Strukturen vorbei gefällt wurde. Als Folge ist zumindest zu erwarten, dass der Kontrollaufwand für Twitter in Zukunft zunehmen wird. Dennoch ist Twitter in der Mitte der Gesellschaft angekommen und plant für die kommenden Jahre steigende Gewinne, nachdem die Basis der Benützer jedes Quartal schöne Wachstumszahlen aufweist.

.

Zum Chart

.

Die ordentlich steigenden Nutzerzahlen münzen sich direkt in das Umsatzwachstum um und bescheren den Aktionären steigende Kurse. Der Twitter-Kurs hat seit dem „Corona-Sell-Off“ vergangenen März einen intakten Trend ausgebildet, an dessen Unterseite der Kurs zu liegen gekommen ist. Die Causa Trump wird mittelfristig die Kosten erhöhen, dennoch sollten die wachsenden Nutzerzahlen das Problem marginalisieren. Als positiv zu werten ist auch die relative Kursstärke gegenüber dem Konkurrenten Facebook. Die seit längerer Zeit etablierte Unterstützung beim Level von 45,24 US-Dollar hat in den letzten Handelstagen gehalten und sollte mittelfristig nicht so schnell unterschritten werden. Im Falle eines Trendbruchs beispielsweise nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 9. Februar 2021 dient die Unterstützung bei 42,12 US-Dollar als Rückzugsgebiet. Dennoch ist der Trend intakt und der Kurs ist vorläufig auf dem Weg zum nächsten Widerstand bei 48,74 US-Dollar.