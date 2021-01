Die erfolgreichsten Immobilien-Crowdfundings des Jahres 2020 – Platz 1: Mundsburg Tower II Hamburg (Exporo)

Matthias Beckh Projektleiter von Crowdrating.immo

Matthias Beckh ist Projektleiter von Crowdrating.immo, dem Vergleichsportal für laufende und angekündigte Immobilienprojekte der sieben führenden deutschen Crowdfunding-Plattformen. Es bietet interessierten Anlegern neben einer Projektübersicht insbesondere einen einzigartigen Bewertungsmechanismus zur Attraktivität der Investitionsmöglichkeiten. Die Bewertung beruht auf der in der Praxis vielfach belegten Theorie der Weisheit der Vielen, nach der attraktive Finanzierungen von der Anlegergemeinde erkannt werden, was sich in besonders schnellen und hohen Mittelzuflüssen niederschlägt.

