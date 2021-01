BAP Job-Navigator 01/2021: "Jahresrückblick 2020" / Stellenrückgang durch Corona-Krise - aber nicht in allen Berufsgruppen Berlin (ots) - Der Der BAP-Jobnavigator wirft diesmal einen Blick auf das sehr außergewöhnliche Jahr 2020. Wie haben sich die Stellenausschreibungen in den vergangenen zwölf Monaten entwickelt? Welche Besonderheiten gab es in einzelnen Berufsgruppen? Und wo wurden die meisten Jobangebote veröffentlicht? Obwohl die Nachfrage nach Fachkräften insgesamt um rund 21 Prozent im Vergleich zu 2019 zurückgegangen ist, wurden im Monat durchschnittlich mehr als 929.000 Jobangebote inseriert. In der Berufsgruppe Gesundheit, Medizin und Soziales ist das Stellenangebot besonders im zweiten Halbjahr sogar gestiegen.

Starker Einbruch der Stellen im zweiten Quartal