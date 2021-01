DGAP-Ad-hoc: HELMA Eigenheimbau AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

HELMA Eigenheimbau AG übertrifft nach vorläufigen Zahlen Ergebnisprognose für 2020



21.01.2021

Lehrte, 21. Januar 2021 - Nach vorläufigen Schätzungen wird sich der Umsatz des HELMA-Konzerns für das Geschäftsjahr 2020 auf rund 274 Mio. EUR (2019: 263,2 Mio. EUR) belaufen. Trotz pandemiebedingter Beeinträchtigungen, die vor allem in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2020 spürbar waren, wäre dem HELMA-Konzern damit eine Steigerung der Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr gelungen. Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) wird nach ersten Schätzungen in einer Bandbreite von 22,0 bis 22,5 Mio. EUR erwartet (2019: 23,6 Mio. EUR). Das vorläufige Ergebnis liegt damit deutlich über der am 13.08.2020 bekanntgegebenen EBT-Prognose für 2020 von 14,0 bis 17,0 Mio. EUR. Ursächlich dafür ist insbesondere der überaus positive Geschäftsverlauf aller Konzerngesellschaften im vierten Quartal.