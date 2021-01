Euro Stoxx 50 direkt am Widerstand im Monatschart

Nicht nur der Euro Stoxx 50 befindet sich im Bereich eines langfristigen Widerstands. Auch der DAX kämpft aktuell mit einer langfristig steigenden Widerstandslinie, an welcher der deutsche Leitindex in den Vorjahren immer wieder nach unten abgeprallt war. Trotz aller Eurphorie sollte der Monatschart im Euro Stoxx 50 als auch im DAX im Hinterkopf behalten werden. Es könnte nach dem vorherigen langen Hochlauf in beiden Indizes auch zu einem schnellen Kurseinbruch kommen.

Als kurzfristiger Signalgeber könnte der 10er-EMA im Tageschart dienen. Solange der Euro Stoxx 50 und der DAX über dem 10er-EMA in ihrem Tageschart notieren, ist von kurzfristig weiter steigenden Kursen auszugehen. Ein Warnsignal entsteht bei einem Kursrückgang unter den 10er-EMA.