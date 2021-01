WARBURG RESEARCH stuft BASF SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat BASF nach Eckdaten zum vierten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 67 auf 77 Euro angehoben. Die Kennziffern des Chemiekonzerns hätten seine Prognosen und die Konsensschätzungen klar übertroffen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2021 und 2022./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2021 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.