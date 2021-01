Regierungswechsel in den USA: Diese Branchen versprechen den Biden-Boom

Joe Biden ist als neuer US-Präsident vereidigt. Sein umfangreiches Konjunkturpaket könnte auch US-Investoren neue Hoffnung bringen. Welche Branchen profitieren dürften und wie Sie ganz bequem dabei sein können.

Knapp zwei Billionen US-Dollar: Mit dieser gigantischen Summe will der neue US-Präsident Joe Biden die Auswirkungen der Pandemie abdämpfen und die US-Wirtschaft ankurbeln. Die Börsen reagierten auf das umfangreiche Konjunkturpaket des neuen Amtsinhaber bereits mit Vorschusslorbeeren: Der Aktienindex Dow Jones vermeldete Zuwächse, der marktbreite S&P 500 und der Tech-Index Nasdaq verbuchten zur Amtseinführung sogar neue Höchststände. Zwar kann Biden sein ehrgeiziges Vorhaben nur in Zusammenarbeit mit den Republikanern umsetzen und wird sich an der Realität messen lassen müssen – dennoch ist die Stimmung im Markt aktuell von viel Zuversicht geprägt.