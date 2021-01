Schleich GmbH 2020: siebtes Wachstumsjahr in Folge / Unternehmenszahlen 2020 - Ausblick 2021 (FOTO)

Schwäbisch Gmünd (ots) - Für Schleich, einen der größten Spielwarenhersteller Deutschlands und international führenden Anbieter von realistischen Tierfiguren, endet das durch die Corona-Pandemie geprägte Geschäftsjahr 2020 erfolgreich mit einer leichten Umsatz-steigerung. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete Schleich einen Brutto-Umsatz von ca. 210 Mio. Euro (Vorjahr: 200 Mio. Euro) und konnte seinen Umsatz damit um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz steigern. Besonders der E-Commerce Bereich und die Märkte in USA, Großbritannien und Frankreich wuchsen überproportional und haben zum guten Ergebnis von Schleich beigetragen. Schleich wächst damit im siebten Jahr in Folge.

Das für die Spielwarenbranche durch die Corona-Pandemie geprägte Geschäftsjahr 2020 endet für den schwäbischen Spielwarenhersteller Schleich erfolgreich mit einer leichten Umsatzsteigerung auf ca. 210 Mio. Euro Brutto-Umsatz. "Dies war branchenübergreifend ein besonderes Jahr, denn die Pandemie mit ihren eigenen Herausforderungen hat jeden betroffen - auch uns", resümiert Dirk Engehausen, CEO der Schleich GmbH, das abgeschlossene Geschäftsjahr. Ein für die Spielwarenbranche positiver Effekt von Lockdown und Schulschließungen war, dass besonders Familien wieder näher zusammengekommen und aktiv miteinander Zeit verbracht haben. So sind die Verkäufe von Spielwaren insgesamt gewachsen. Der gestiegenen Nachfrage standen Schließungen des Einzelhandels in besonders umsatzstarken Zeiträumen wie Ostern und zum Jahresende entgegen. "Um gut durch die Krise zu kommen, haben wir einen klaren Fokus auf unseren eigenen Schleich Onlineshop gelegt und sind hier überproportional stark gewachsen. Dieser Weg war so erfolgreich, dass einige unserer Produkte bereits Anfang Dezember ausverkauft waren", so Engehausen.



Ein weiterer Erfolgsfaktor für Schleich war das ebenfalls signifikante zweistellige Wachstum in USA, Großbritannien und Frankreich. Internationalisierung ist eine der strategischen Zielvorgaben für die 2019 geschlossene Partnerschaft mit der Partners Group. Dirk Engehausen: "Ich bin sehr glücklich, dass wir mit der Partners Group einen Partner gewonnen haben, der gerade auch in Krisenzeiten die strategischen Möglichkeiten erkennt, gemeinsam mit uns bewertet und uns in der Umsetzung unterstützt."