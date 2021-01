---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung - Zürich, 21. Januar 2021



Colosseum Dental Group steigt durch Übernahme von Dentelia in den französischen Markt für zahnmedizinische Dienstleistungen ein

Colosseum Dental Group (CDG), die führende paneuropäische Anbieterin hochwertiger zahnmedizinischer Dienstleistungen, hat mit Otium Capital, dem Managementteam und dem Gründer und CEO Dr. Alexandre Attia eine Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Dentelia, einer schnell wachsenden Gruppe für hochwertige zahnmedizinische Dienstleistungen in Frankreich, getroffen. Dr. Alexandre Attia wird weiterhin eine bedeutende Beteiligung am Unternehmen halten und die Expansion der Gruppe in Frankreich zusammen mit dem bestehenden Managementteam vorantreiben. Mit dieser Akquisition erweitert CDG ihre Präsenz nach Frankreich, dem zweitgrössten Markt für zahnmedizinische Dienstleistungen in Europa, und stärkt ihre Position als führende paneuropäische Gruppe für zahnmedizinsche Dienstleistungen mit mehr als 300 Zahnarztpraxen in neun Ländern.

Dentelia, mit Hauptsitz in Paris, wurde von Dr. Alexandre Attia gegründet und von Otium Capital, einem Family Office, das das Vermögen des französischen Unternehmers und Investors Pierre-Edouard Stérin verwaltet, unterstützt. In den letzten zweieinhalb Jahren hat Dentelia auf der Grundlage eines standardisierten Klinikentwicklungsmodells, das eine schnelle Expansion ermöglicht, erfolgreich eine Gruppe von 14 Kliniken aufgebaut. Dentelia verfügt über ein starke Pipeline für zukünftiges Wachstum durch Neugründungen und Übernahmen in einem noch nicht konsolidierten Markt.



"Wir freuen uns sehr, Dentelia in der Familie von Colosseum Dental Group willkommen zu heissen. Dentelia ist als führende Anbieterin von zahnmedizinischer Versorgung in Frankreich der ideale Partner für CDG, um diesen bedeutenden Markt in Europa zu erschliessen. Dentelias Fokus auf hohe Qualität und patientenorientierte Dienstleistungen entspricht genau unserer Strategie. Dentelia wird ein sehr wertvolles Mitglied von CDG werden, und wir freuen uns sehr auf den Beitrag von Dentelia zu unserer internationalen Zusammenarbeit", sagte Stefan Nilsson, CEO von Colosseum Dental Group.