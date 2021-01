3,7 % weniger Schwangerschaftsabbrüche im 3. Quartal 2020 als im Vorjahresquartal

WIESBADEN (ots) - Im 3. Quartal 2020 wurden in Deutschland rund 24 000

Schwangerschaftsabbrüche gemeldet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

weiter mitteilt, waren das 3,7 % weniger als im 3. Quartal 2019. Diese

Veränderungsrate liegt im Bereich der üblichen Schwankungen, sodass dieses

Ergebnis nicht durch einen Sondereffekt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

beeinflusst sein muss.



70 % der Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen ließen, waren

zwischen 18 und 34 Jahren alt, 19 % waren zwischen 35 und 39 Jahren. 8 % der

Frauen waren 40 Jahre und älter, 3 % waren jünger als 18 Jahre. Rund 41 % der

Frauen hatten vor dem Schwangerschaftsabbruch noch kein Kind zur Welt gebracht.





96 % der gemeldeten Schwangerschaftsabbrüche wurden nach der sogenanntenBeratungsregelung vorgenommen. Eine medizinische Indikation oder einSexualdelikt war in den übrigen 4 % der Fälle die Begründung für den Abbruch.Mehr als die Hälfte der Schwangerschaftsabbrüche (56 %) wurden mit derAbsaugmethode (Vakuumaspiration), fast ein Drittel (32 %) wurde medikamentösdurchgeführt, vor allem mit dem Mittel Mifegyne® (29 %). 97 % der Eingriffeerfolgten ambulant, davon gut 80 % in Arztpraxen beziehungsweise OP-Zentren undknapp 17 % ambulant in Krankenhäusern.