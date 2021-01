Zürich (ots) -



- Trotz Homeoffice-Möglichkeit: 66 Prozent der Befragten kommen regelmäßig ins

Büro

- Verhalten am Arbeitsplatz: Nur 25 Prozent der Büroangestellten halten sich

strikt an alle Sicherheitsmaßnahmen

- 60 Prozent der Büros beachten behördliche Schutzmaßnahmen

- Zukunft des Büros: Große Unterschiede bei den Befragten



Locatee (https://locatee.com/de/) , der führende SaaS-Anbieter für Workplace

Analytics, hat gemeinsam mit YouGov (https://yougov.de/) eine repräsentative

Umfrage in Deutschland durchgeführt, die verschiedene Aspekte des Homeoffice

abfragte. Die Ergebnisse zeigen, wie es aktuell um die Nutzung von

Homeoffice-Möglichkeiten bestellt ist, welche Sicherheitsmaßnahmen in Büros

getroffen werden, wie Angestellte diese befolgen und wie die deutschen

Büroangestellten zu einem verpflichtenden Impfnachweis stehen.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Trotz Homeoffice-Möglichkeit: 66 Prozent der Befragten kommen regelmäßig insBüroAuch nach knapp einem Jahr in der Pandemie scheint das Homeoffice für vieleArbeitgeber noch immer eine Hürde darzustellen: Insgesamt haben nur 38 Prozentaller Unternehmen ihren Büromitarbeiter*innen eine uneingeschränkte Heimarbeitwährend des zweiten Lockdowns seit November ermöglicht. Für weitere 21 Prozentist dies zumindest in einem begrenzten Umfang an einigen Tagen pro Wochemöglich. Allerdings geben 27 Prozent der Befragten an, dass Homeoffice trotzeiner generellen Bürotätigkeit nicht möglich ist, während neun Prozent dieArbeit von zu Hause verwehrt wird, obwohl diese machbar wäre."Trotz der Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten, kommen zwei Drittel derBefragten regelmäßig ins Büro", erklärt Thomas Kessler, CEO von Locatee. "Davon15 Prozent jeden Tag, 27 Prozent mehrmals in der Woche und 24 Prozent zumindesteinmal pro Woche. Die Ergebnisse aus der Studie decken sich auch mit denErfahrungen, die wir aus den Gesprächen mit unseren Kunden gesammelt haben. DerBedarf nach sozialer Interaktion ist durch den erneuten Lockdown und dieBarrieren des Homeoffice stark angewachsen."In der Tat ist der persönliche Austausch mit dem Team (20 Prozent) einer derausschlaggebenden Gründe für die Rückkehr in das Büro. Nur die gesteigerteProduktivität schlägt mit (21 Prozent) minimal höher aus. Der Mangel an einergeeigneten Ausstattung für das Homeoffice (13 Prozent) und einemSicherheitsgefühl im Büro (Neun Prozent) bilden hingegen die seltensten Gründe.Verhalten am Arbeitsplatz: Nur 25 Prozent der Büroangestellten halten sichstrikt an alle SicherheitsmaßnahmenDie Einhaltung der Sicherheitsvorschriften am Büroarbeitsplatz ist essentiell