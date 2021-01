Hamburger Hafen und Logistik AG

HHLA erwirbt Mehrheit an dem Automatisierungs-Spezialisten iSAM AG

Unternehmerische Mehrheitsbeteiligung auf profitablem Wachstumsfeld

Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath: Mit Transaktion setzt HHLA ihre auf Wachstum und Innovation ausgerichtete Strategie konsequent weiter um

iSAM-CEO Bernd Mann: Durch Beteiligung der HHLA entstehen neue Geschäftsmöglichkeiten mit einer langfristigen Perspektive für Unternehmen, Mitarbeiter und Kunden

Zur weiteren Umsetzung ihrer auf Wachstum und Innovation ausgerichteten Strategie beteiligt sich die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) mehrheitlich an der iSAM AG. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Sitz in Mülheim an der Ruhr ist ein weltweit tätiger Spezialist für Automatisierungstechnik. Die HHLA übernimmt 80 Prozent der Anteile an der iSAM AG, die übrigen 20 Prozent verbleiben bei drei bisherigen Managern des Unternehmens. Über den Kaufpreis vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.

Zur Erweiterung des Leistungsangebots der HHLA durch den Erwerb der Anteile an der iSAM AG erklärt die Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath: "Die HHLA hat bereits vor 20 Jahren mit der Inbetriebnahme des Container Terminal Altenwerder gezeigt, welche Potenziale die Automatisierung besitzt. Durch die Beteiligung erhält die HHLA direkten Zugriff auf technologische Entwicklungen in der Automatisierung industrieller Prozesse, wodurch der Einstieg in neue innovative Geschäftsfelder ermöglicht wird. Mit der Transaktion bekräftigen wir unsere Absicht, dass wir auch unter den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie unsere auf Wachstum und Innovation ausgerichtete Strategie konsequent umsetzen."