"Ganz ohne Bescheißen wird es nicht gehen", schrieb ein Entwickler bei Audi. Was wusste der ehemalige Vorstandsvorsitzende Stadler vom Abgasbetrug?

Der frühere Audi-Vorstandsvorsitzende Rupert Stadler muss sich wegen Manipulationen von über 430.000 Fahrzeugen, Schäden in Milliardenhöhe und Werbelügen vor dem Landgericht München II verantworten. Am 12. Januar 2021 hat er sich erstmals selbst zu den Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit V6-3,0-Liter Dieselmotoren mit illegalen Abschalteinrichtungen geäußert. Wer wusste vom Dieselbetrug bei Audi?

Dem Angeklagten Stadler, der zwischen 2007 und 2018 Audi-Chef war, wird Betrug, mittelbare Falschbeurkundung und strafbare Werbung zur Last gelegt. Spätestens seit Ende September 2015 habe er von den Manipulationen Kenntnis gehabt und den Verkauf der betroffenen Autos nicht gestoppt, um den Umsatz des Autokonzerns nicht zu gefährden.

Hat Stadler vom Abgasbetrug nichts gewusst?

Stadler verteidigte sich vor dem Landgericht München II in seiner ersten persönlichen Aussage mit einem Einblick in seine anspruchsvolle tägliche Arbeit und verwies auf Termindruck und Zeitnot. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe wies er entschieden zurück. Nach der Aufdeckung des VW-Dieselskandals habe der Entwicklungschef der Audi-Sechszylinder-Diesel dem Vorstand versichert, dass der V6 TDI keine Rollenprüfstandserkennung habe. Deshalb sei der Schock um so größer gewesen, als die US-Behörden auch im V6-Motor eine illegale Software entdeckten. „Tarnen und Täuschen“ sei im Kreis der Motorentwickler lange Teil einer Arbeits-, vielleicht auch einer Angstkultur gewesen. Er jedenfalls habe von alldem nichts gewusst.

„Ganz ohne Bescheißen werden wir es nicht schaffen", soll ein Audi-Ingenieur seinen Kollegen zum Thema Abgasreinigung geschrieben haben. Und der angeklagte Motorentwickler Giovanni Pamio hat zugegeben, an den Tricksereien beteiligt gewesen zu sein – allerdings als Befehlsempfänger: „Alles wurde von oben bestimmt“, lässt er über seinen Anwalt wissen. Die Probleme mit den zu kleinen Adblue-Tanks für die Abgasreinigung seien „allen Beteiligten bis zur Konzernspitze von VW und Audi bekannt“ gewesen. Die strategische Entscheidung habe der Vorstand getroffen.

Auch die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass Stadler für einen Schaden in Höhe von über 27 Millionen Euro verantwortlich ist, der durch den Verkauf von manipulierten Dieselfahrzeugen entstanden ist.

Der Audi-Abgasskandal beschäftigt die Zivilgerichte

Ob Rupert Stadler vor Gericht davonkommt, bleibt abzuwarten. Das Gericht rechnet mit über 180 Verhandlungstagen und einem Urteil Ende 2022. Klar ist allerdings jetzt schon, dass immer mehr Gerichte Audi bezüglich der 3,0-Liter-V6-Premium-Modelle von Audi, Porsche und VW von Abgasbetrug ausgehen. Das betrifft vor allem die von Audi entwickelten Motoren mit der Typenbezeichnung EA897 und EA896.

Wegen manipulierter V6- und V8-Motoren von Audi, die Porsche in seinen Dieselfahrzeugen verbaut hat, wurde Porsche im Mai 2019 von der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen fahrlässiger Verletzung der Aufsichtspflicht zu 535 Millionen Euro Bußgeld verurteilt. Dazu kommt, dass Audi offenbar nicht nur seine Dieselmotoren manipuliert hat: Auch die Abgasreinigung von Benzinern zeigt auf dem Prüfstand bessere Werte als im Straßenbetrieb.

Betrogene Audi-Kunden sollten sich wehren!

Nach dem wichtigen EuGH-Urteil zu Abschalteinrichtungen im Dezember 2020 wird es für die Autohersteller noch ungemütlicher. Der Europäische Gerichtshof hat klargestellt, dass Autohersteller keine Abschalteinrichtungen nutzen dürfen, die auf dem Prüfstand bessere Abgaswerte messen als im Realbetrieb. Mit diesem wegweisenden Urteil wird es für betrogene Autobesitzer vor Gericht noch einfacher, Schadensersatzansprüche durchzusetzen.

