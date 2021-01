Mega Rebound-Chance mit +558% Gewinn-Potential bei CAG International AG

CAG International AG

MEGA-REBOUND Chance - jetzt kaufen - +558% Gewinn-PotentialKursziel 50,00 Euro bleibt bestehen - Kauf-Chance für unter 10 EuroLiebe Leser,Heute früh kommt der Kurs der CAG-Aktie durch Verkäufe ein wenig unter Druck. Möglicherweise wurde oder wird jemand liquidiert, oder es wurden Stop-Loss Orders ausgelöst. Der Kurs steht aktuell bei 7,60 Euro und das ist DIE Chance für Sie, Ihr Gewinn-Potential noch einmal deutlich zu erhöhen. Kaufen Sie zu diesem Preis!Es besteht die Möglichkeit, dass es zu einigen wenigen Aktienverkäufen bei unter 10,00 Euro kommt. Dadurch dass eine Liquidation stattfindet, werden Aktien ohne Limit auf den Markt geworfen und Sie hätten somit die Möglichkeit, diese vielleicht für einen Preis von 5 oder 6 Euro kaufen zu können, aber auch 7-8 Euro ist gut.Wenn ich mir das Orderbuch der Aktie nämlich anschaue, dann sehe ich, dass der Kurs anschliessend innerhalb kürzester Zeit wieder bei 11,50 Euro oder höher stehen müsste. Sie haben also jetzt die Möglichkeit, "abzustauben" und vielleicht bei 5 oder 6 Euro, oder auch 8 Euro zum Zug zu kommen. Somit wäre es möglich, dass Sie innerhalb von Stunden ein Plus von über +100% erzielen können.An meinem Kursziel hat sich prinzipiell überhaupt nichts geändert. Wenn Sie jetzt beispielsweise heute Vormittag garnicht auf den Kurs schauen würden, hätten Sie am Nachmittag wahrscheinlich garnichts von dieser Liquidation und Kursbewegung mitbekommen. Es sollte aber ein Anreiz für Sie für zusätzliche Käufe sein.VIelleicht klappt es ja und Sie können noch einmal für unter 10 Euro kaufen.Generell sollte der Kurs aber heute eher zwischen 10 und 12 Euro schwanken. Wir werden dann sehen, wann der projezierte Kursanstieg und Angriff auf die 19,60 Euro Marke wieder weitergeht.Börsenplatz: Wiener BörseWenn Sie in der Aktie investiert sind, bleiben Sie ruhig. Es gibt keinen Grund zur Panik. Wer jetzt verkauft, gibt lediglich anderen die Chance für einen günstigen Einstieg.