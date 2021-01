STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Eröffnete der Euro-Bund-Future am Montag bei 177,71 Prozentpunkten geringfügig über dem Niveau der Vorwoche, pendelt er im bisherigen Wochenverlauf in einer sehr engen Handelsspanne von 177,10 zu 177,81 Prozentpunkten. Am Mittwoch bewegt sich der Euro-Bund-Future in etwa in Höhe der mittleren Handelsspanne von 177,40 Prozentpunkten. Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,52%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,49%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liegt bei -0,11% und damit um zwei Basispunkte höher als in der Vorwoche.

Anlegertrends

Knapp siebenjährige Anleihe von E.ON

Der Energiekonzern E.ON emittiert unter der WKN A3H20V eine Anleihe mit Fälligkeit zum 19.12.2028. Das Emissionsvolumen beträgt 600 Millionen Euro, der Zinssatz ist mit 0,10% festgelegt. Die Zinszahlungen erfolgen im jährlichen Turnus, erstmalig am 19.12.2021. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. Zudem kann E.ON die Anleihe vorzeitig kündigen. S&P vergibt für E.ON ein Langfristrating von BBB.