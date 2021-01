Foto: finanzbusiness Christian Eschbach rückt in Vorstand der Sparkasse Rheinfelden-Lörrach auf Nachrichtenquelle: Finanz Business 33 | 0 | 0 21.01.2021, 11:22 | Der 41-Jährige übernimmt die Nachfolge von Klaus Jost, der Ende 2020 in den Ruhestand gegangen ist. Vor seinem Aufstieg in den Vorstand leitete Eschbach die Firmenkundenberatung.

