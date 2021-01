PEKING (dpa-AFX) - China hofft auf eine Verbesserung der Beziehungen zu den USA unter dem neuen Präsident Joe Biden. Außenamtssprecherin Hua Chunying gratulierte Biden am Donnerstag vor der Presse in Peking zur Amtseinführung und wünschte ihm Erfolg. Sie äußerte ihre Hoffnung, dass die Beziehungen wieder "auf den richtigen Weg" gebracht werden. Beide Länder seien unterschiedlich, so dass Differenzen normal seien.

Die Sprecherin verwies auf Ausführungen von Biden in seiner Rede, wonach Meinungsunterschiede nicht zu Zwiespalt führen sollten. "Das sollte auch für internationale Beziehungen zutreffen", sagte Hua Chunying. "In den vergangenen vier Jahren haben eine Handvoll amerikanischer Politiker so viele Lügen verbreitet und so viel Hass und Spaltung angezettelt", beklagte die Sprecherin.