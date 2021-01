---------------------------------------------------------------------------

Medizinprodukt Weltneuheit: Bio Healthcare Unternehmen Belano Medical AG mit weiterer wegweisender Anwendung im Markt



* Medizinisches Gel gegen die "Volkskrankheit" Neurodermitis bei Neugeborenen und Kleinkindern



* Eine atopische Dermatitis kann nun bereits im frühesten Stadium erfolgreich behandelt werden



* Belano ist seit 14. Dezember 2020 im Kapitalmarkt mit einer Wandelanleihe, notiert an der FWB, aktiv



* Webinar am 2. Februar 2021 zur Bedeutung der Mikrobiom Welt im Healthcare Bereich



Hennigsdorf, 21.01.2021 - Das Bio Healthcare Unternehmen Belano Medical AG mit Sitz in Hennigsdorf bei

Berlin, im dynamisch wachsenden Mikrobiom Markt in den Bereichen B2B und B2C operativ, hat nach der Einführung der dritten (ventrisana(R)) von derzeit vier kompletten Produktlinien im Dezember 2020 nun bereits ein weiteres Produkt ab sofort in der Vermarktung - es ist das siebte aus der Produktfamilie ibiotics med (R). Das weltweit einzigartige medizinische Hydro Gel fur Babys und Kleinkinder ist eine Weiterentwicklung der Medizinischen Hautpflege "ibiotics med(R)" und dient der Behandlung der am weitest verbreiteten chronischen Hauterkrankung im Säuglingsalter, Neurodermitis. Das Unternehmen rechnet damit, dass der Umsatz- und Ergebnisanteil bereits im zweiten Halbjahr gut sichtbar sein wird. Die Belano Medical AG, seit dem 14. Dezember 2020 mit ihrer Wandelanleihe (WKN: A3H2UW / ISIN: DE000A3H2UW2) an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (Volumen 15 Mio. EUR, Zinssatz 8,25 % p.a., Stuckelung 1.000 EUR, Laufzeit 5 Jahre), setzt somit wie geplant den Wachstumskurs fort.

Das Unternehmen ist mit seinen medizinischen Produkten Vorreiter im Bereich Mikrobiom Produkte

"Unser neues Baby Hydro Gel ist eine weitere Spezialisierung, die sich gezielt fur die Anwendung bei Babys und Kleinkindern mit Neurodermitis oder trockener Haut eignet", so Prof. Dr. Christine Lang, Vorstand Forschung und Entwicklung der Belano Medical AG. "Es ist das erste mikrobiotische Baby Hydro Gel zur therapiebegleitenden Regeneration und Stärkung des Hautmikrobioms bei Neurodermitis." Um die Hautbarriere von Säuglingen und Kleinkindern bei ersten Symptomen von Neurodermitis und trockener Haut zu stärken und das Leiden der Kinder durch bestehende Neurodermitis zu lindern, kann das Belano Baby Hydro Gel bereits ab dem zweiten Lebensmonat eingesetzt werden. Ein wegweisender Schritt zur Bekämpfung dieser Zivilisationskrankheit, die vor allem in hochentwickelten Industriestaaten auftritt und auch psychische Belastungen mit sich bringen kann.