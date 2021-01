FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Abermals ist das Papier der Shop Apotheke am Donnerstag in neue Rekordhöhen vorgestoßen. Angetrieben von starken Zahlen des Konkurrenten Zur Rose kletterte es als Favorit im ebenfalls auf Rekordniveau tendierenden MDax um 3,6 Prozent hoch auf 190,40 Euro. Im frühen Handel war es bis auf 192,20 Euro gestiegen.

Die Shop-Apotheke selbst hatte in der vergangenen Woche bereits nach ihrem eigenen vorläufigen Zahlen eine ganze Reihe positiver Analystenkommentare, Kaufbekräftigungen und Kurszielanhebungen geerntet. Die Bank of America nahm angesichts der Zahlen die Bewertung der Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 200 Euro auf. Sie sieht im elektronischen Rezept, das 2022 eingeführt werden soll, einen weiteren Treiber zusätzlich zum Online-Boom in der Corona-Pandemie.

Am Vortag schraubte die Berenberg Bank ihr Kursziel auf 205 Euro hoch. Unter den Experten sind nur die Analysten von Kepler Cheuvreux sehr skeptisch und rechnen in den nächsten Monaten mit Abwärtsrisiken. Mit ihrem Urteil "Reduce" raten sie daher, etwaige Aktienbestände zu reduzieren.

Angesichts der vor allem seit Jahresbeginn sehr deutlichen Kurssteigerungen könnte Vorsicht angebracht sein: Besonders dynamisch ist es für die Aktie der Shop Apotheke gegangen, seitdem sie charttechnisch Ende 2020 die Widerstandslinien für den kurz- und mittelfristigen Trend überwand. Das setzte, gepaart mit den jüngst vorgelegten Zahlen, neues Aufwärtspotenzial frei: Allein seit Jahresbeginn ging es um fast 30 Prozent hoch. Seit Ende 2019 beträgt der Kursgewinn rund 340 Prozent./ck/ajx/jha/

